Греція завжди була місцем вишуканої архітектри та ніжного дизайну. Про фантастичну резиденцію, яка втілює найкращі традиції та манить неповторним видом на околиці – читайте у матеріалі.

Афінська архітектурна студія Architecture Research Practice спроєктувала резиденцію, розташовану в двох рівнях на пагорбах грецького острова Антіпарос, передає World Architecture.

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Резиденція отримала назву "Avlakia House". ЇЇ основою є кам'яні підпірні стіни.

Кришталево-білий фасад на фоні острівного ландшафту / Фото World Architecture

Одним із головних задумів архітекторів було максимальне збереження місцевої природи та рельєфу. Резиденція – це поєднання інновацій у будівництві, турботи про екологію та місцевих культурних цінностей.

Резиденція чудово доповнила місцевий скелястий рельєф / Фото World Architecture

У будівництві використовували місцеві матеріали, найбільшу частку склали камінь, грецький мармур та тераццові поверхні.

Чудовий вид на Егейські архіпелаги / Фото World Architecture

Греція – це сонячний клімат та чудові краєвиди. Avlakia House стане радістю для своїх господарів та допоможе насолоджуватися незабутніми моментами.