Біла перлина посеред пагорбів: неймовірна резиденція на грецькому архіпелазі – фото
Греція завжди була місцем вишуканої архітектри та ніжного дизайну. Про фантастичну резиденцію, яка втілює найкращі традиції та манить неповторним видом на околиці – читайте у матеріалі.
Афінська архітектурна студія Architecture Research Practice спроєктувала резиденцію, розташовану в двох рівнях на пагорбах грецького острова Антіпарос, передає World Architecture.
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Резиденція отримала назву "Avlakia House". ЇЇ основою є кам'яні підпірні стіни.
Кришталево-білий фасад на фоні острівного ландшафту / Фото World Architecture
Одним із головних задумів архітекторів було максимальне збереження місцевої природи та рельєфу. Резиденція – це поєднання інновацій у будівництві, турботи про екологію та місцевих культурних цінностей.
Резиденція чудово доповнила місцевий скелястий рельєф / Фото World Architecture
У будівництві використовували місцеві матеріали, найбільшу частку склали камінь, грецький мармур та тераццові поверхні.
Чудовий вид на Егейські архіпелаги / Фото World Architecture
Греція – це сонячний клімат та чудові краєвиди. Avlakia House стане радістю для своїх господарів та допоможе насолоджуватися незабутніми моментами.
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