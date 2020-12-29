Про тихий і затишний відпочинок на березі моря мріє кожен з нас. Що для тихого та незабутнього дозвілля готові запропонувати фінські архітектори – читайте в матеріалі.

Розташування Гельсінкі на півострові, який з трьох боків оточений морем, та 330 островів архіпелагу робить столицю Фінляндії привабливою для інвестування в проєкти, націлених на туристів та збереження природного середовища, повідомляє передає Dezeen.

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Невеличкий затишний будиночок, в якому хочеться зануритися у читання та роздуми, розташований лише в 30 хвилинах їзди на велосипеді від центру Гельсінкі. Будівля чудово вписалася в ландшафт та не псує вигляду берегової лінії.

Територія затишку на скелястому березі / Фото Dezeen

У будівництві будиночків використані лише екологічні матеріали: фінська сосна та береза. На даху встановлені сонячні панелі, які забезпечують комплекс додатковою електроенергією.

Екологічність – головний принцип будиночку / Фото Dezeen

Всередині будиночки обладнані кухонною зоною та ванною кімнатою з душем та туалетом. Меблі складаються у стіни, щоб максимально ефективно використовувати простір за мінімальної площі.

Прекрасний вид на морські води / Фото Dezeen

Каюти оточені неймовірними пейзажами із всіх сторін. Велике вікно, двері із двох сторін та чудова палуба забезпечать максимальну насолоду від споглядання довколишніх видів.

Екологічні будиночки – мрія багатьох людей, які хочуть інколи знижати темп та відпочивати від робочого напруження, тому інвесторам варто подивитися в сторону такого туризму.