Дизайнерская мастерская 30X40 Design Workshop сделала новый взгляд на сарай, который расположен рядом с домом.
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Дизайнеры из небольшого помещения сделали уютный офис, получивший название Long Studio.
Простая и привлекательная конструкция / Фото Dezeen
Небольшая студия расположена на территории особняка. Это здание стало новой демонстрацией к работе дома.
Уютный офис / Фото Dezeen
По сторонам здания есть еще два пространства: одно используется для хранения дров, а другое выполняет роль сарая для хранения садовых инструментов.
Маленький домик дает много возможностей / Фото Dezeen
Эта небольшая конструкция – отличный вариант, как вынести рабочее пространство за пределы дома и получить дополнительные возможности.