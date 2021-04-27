Дизайнерская мастерская 30X40 Design Workshop сделала новый взгляд на сарай, который расположен рядом с домом.

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Дизайнеры из небольшого помещения сделали уютный офис, получивший название Long Studio.

Простая и привлекательная конструкция / Фото Dezeen

Небольшая студия расположена на территории особняка. Это здание стало новой демонстрацией к работе дома.

Уютный офис / Фото Dezeen

По сторонам здания есть еще два пространства: одно используется для хранения дров, а другое выполняет роль сарая для хранения садовых инструментов.

Маленький домик дает много возможностей / Фото Dezeen

Эта небольшая конструкция – отличный вариант, как вынести рабочее пространство за пределы дома и получить дополнительные возможности.