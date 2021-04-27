Дизайнерська майстерня 30X40 Design Workshop зробила новий погляд на сарай, що розташований поруч із будинком.

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Дизайнери з невеликого приміщення зробили затишний офіс, який отримав назву Long Studio.

Проста і приваблива конструкція / Фото Dezeen

Невеличка студія розташована на території будинку. Ця будівля стала новою демонстрацією до роботи вдома.

Затишний офіс / Фото Dezeen

По сторонах будівлі є ще два простори: один використовується для зберіганя дров, а другий виконує роль сарая для зберігання садових інструментів.

Маленький будиночок дає багато можливостей / Фото Dezeen

Ця невеличка конструкція – чудовий варіант, як винести робочий простір за межі дому та отримати додаткові можливості.