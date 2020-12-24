Уютное пространство вблизи Феофании от LEV Development – концептуальное жилье для тех, кто любит не только плодотворно работать, но и достойно отдыхать, не выезжая далеко за пределы столицы. Подробнее о проекте и новом предложении от львовского девелопера.

27 декабря стартуют продажи второй очереди квартир в жилом комплексе LIFE STORY, сообщили в компании LEV Development.

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Жилое пространство состоит из двух секций, и будет иметь 16 этажей. LIFE STORY – комфортабельный и продуманный до мелочей жилой комплекс для современного горожанина. Сегодня, выбирая жилье, будущий житель ориентируется не только на стоимость, метраж и локацию, важным фактором является масштаб развития инфраструктуры и наличие пространства для работы, отдыха и развлечений.

Жилое пространство от LEV Development – это изысканный и стильный выбор людей, которые ценят свое время.

LIFE STORY: собственная история в оазисе спокойствия и затишья

Архитекторы LEV Development профессионально подходят к обустройству инфраструктурных объектов. В ЖК предусмотрена крыша с зонами для спорта и отдыха, спортивные студии, место для бранчей, кафе и healthy café, а также комплексные детские площадки, детский сад и няня-сервис.

Особое внимание девелопер уделил вопросу безопасности, поэтому будущие жильцы могут быть уверены в покое, который обеспечат:

круглосуточная охрана;

закрытый комплекс, на территорию которого можно будет только резидентам;

подземный паркинг для автомобилей, в котором предусмотрены зарядки для электромобилей.

В LEV Development считают, что у человека должно быть чувство, что он пришла домой, переступив порог ЖК. Поэтому для обустройства холлов и мест общего пользования приглашен Марк Савицкий – архитектор и дизайнер, который уже более 15 лет реализует архитектурные решения и является автором более 400 проектов в Украине, Европе и Азии.

Особенности и характеристики LIFE STORY

Площади квартир – от 32 м кв до 78 м кв.

Двор без машин – территория комплекса будет закрыта для въезда автомобилей, для предупреждения дискомфорта будущих жителей и их детей.

Экологичность – вокруг будущего комплекса множество зеленых зон – небольшой лес, источники, а также жемчужина Голосеевского района – парк Феофания, до которого можно дойти за 7 минут.

Дизайнерский подход – дизайн холлов и мест общего пользования будет выполнен известным львовским дизайнером Марком Савицким и его командой.

Продуманная инфраструктура – рядом расположены государственные и специализированные школы и лицеи, медицинские учреждения, магазины, остановка общественного транспорта.

Условия приобретения:

рассрочка до 24 месяцев, на 6 месяцев рассрочка без подорожания ;

скидка – 5% к 5-ти летию компании ;

Узнать детали на сайте LEV Development и отделах продаж: