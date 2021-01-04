Небольшие семейные домики благодаря удаленной работе пользуются все большей популярностью. Что предлагают клиентам аргентинские архитекторы – читайте в материале.

В Аргентине семьям предлагают селиться в небольшие и функциональные бетонные коттеджи, сообщает портал ArchDaily.

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Эстетические качества и податливость бетона делают этот материал лучшим решением для этих проектов. Кроме того, его прочность гарантирует долгую продолжительность эксплуатации.

Бетон – прочный и эстетичный материал / Фото ArchDaily

Благодаря легкости работы с материалом домик прекрасно можно разместить на любой территории, а аккуратный дизайн гарантирует успешное взаимодействие с окружающей средой.

Домик в лесу выглядит сказочно / Фото ArchDaily

Также бетон позволяет клиентам выбирать текстуру и тон материала, что особенно важно при долгосрочной инвестиции в жилье.

Функциональность в сочетании с эстетикой / Фото ArchDaily

Небольшие бетонные коттеджи – отличное решение для семей, преимуществом которого является не только долговечность, но и привлекательный вид.