Дім–LEGO: як виглядає модульний будинок мрії – фото
Кожен мріє взяти свій будинок з собою куди завгодно і встановити його в улюбленому місці. Про крихітну збірну хатинку, яку можна встановити всього лиш за 3 години – детальніше у матеріалі.
Зручну та компактну житлову площу, яку можна встановити у будь-якому місці, виготовляє фірма "Brette haus", повідомляє Designboom. У цієї компанії є цілий ряд складних будиночків, які спроєктовані для легкого транспортування та встановлення на місці всього за три години.
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Збірний будиночок виготовлений з натуральних матеріалів і має позитивний вплив на навколишнє середовище.
Будиночок можна встановити без фундаменту / Фото Designboom
Розмір будинку становить 22 квадратних метри, а ціна коливається в районі 22 тисяч доларів.
Ідеальне житло для туризму / Фото Designboom
Будинок розрахований для трьох людей. На першому поверсі можна розмістити стіл зі стільцями та спальним диваном, а на антресолі є місце для двомісної спальні.
Такий дім – новий дух сучасного будівництва / Фото Designboom
Будинок оснащений збірною електропроводкою та сантехнікою. Все, що потрібно зробити – це підключитися до мережі.
Компактно та зручно / Фото Designboom
Підлога, стіни та стеля побудовані з масиву дерева, що робить будинок екологічним. Суспільство вже звикло працювати дистанційно, тому цей дім – чудовий спосіб подорожей з комфортним рівнем життя.
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