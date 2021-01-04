Бетонний мінімалізм: в Аргентині створили затишні котеджі – фото
Невеличкі сімейні будиночки завдяки віддаленій роботі користуються все більшою популярністю. Що пропонують клієнтам аргентинські архітектори – читайте в матеріалі.
В Аргентині сім'ям пропонують селитися у невеликі та функціональні бетонні котеджі, повідомляє портал ArchDaily.
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Естетичні якості та податливість бетону роблять цей матеріал найкращим рішенням для цих проєктів. Крім того, його міцність гарантує довгу тривалість експлуатації.
Бетон – міцний та естетичний матеріал / Фото ArchDaily
Завдяки легкості роботи з матеріалом будиночок чудово можна розмістити на будь-якій території, а акуратний дизайн гарантує успішну взаємодію з навколишнім середовищем.
Будиночок у лісі виглядає казково / Фото ArchDaily
Також бетон дозволяє клієнтам обирати текстуру та тон матеріалу, що особливо важливо при довгостроковій інвестиції у житло.
Функціональність у поєднанні з естетикою / Фото ArchDaily
Невеличкі бетонні котеджі – чудове рішення для сімей, перевагою якого є не лише довговічність, а й привабливий вигляд.
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