Невеличкі сімейні будиночки завдяки віддаленій роботі користуються все більшою популярністю. Що пропонують клієнтам аргентинські архітектори – читайте в матеріалі.

В Аргентині сім'ям пропонують селитися у невеликі та функціональні бетонні котеджі, повідомляє портал ArchDaily.

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Естетичні якості та податливість бетону роблять цей матеріал найкращим рішенням для цих проєктів. Крім того, його міцність гарантує довгу тривалість експлуатації.

Бетон – міцний та естетичний матеріал / Фото ArchDaily

Завдяки легкості роботи з матеріалом будиночок чудово можна розмістити на будь-якій території, а акуратний дизайн гарантує успішну взаємодію з навколишнім середовищем.

Будиночок у лісі виглядає казково / Фото ArchDaily

Також бетон дозволяє клієнтам обирати текстуру та тон матеріалу, що особливо важливо при довгостроковій інвестиції у житло.

Функціональність у поєднанні з естетикою / Фото ArchDaily

Невеличкі бетонні котеджі – чудове рішення для сімей, перевагою якого є не лише довговічність, а й привабливий вигляд.