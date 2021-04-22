Мадридский архитектор убежден, что будущее образовательного процесса принадлежит крупным открытым пространствам.

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Открытость помещений будет способствовать быстрой адаптации к новым вызовам и способствовать обмену мнениями и творческой командной работе.

Масштабность пространства / Фото Dezeen

Также это будет побуждать студентов привыкать к офисной жизни, ведь компании также перешли на новый режим работы.

Атмосфера свободы / Фото Dezeen

Кроме того, никто не привязан к конкретному месту, что позволяет привыкнуть к режиму удаленной работы.

Коворкинг открыт для всех желающих / Фото Dezeen

Быстрая адаптация для получения востребованных навыков – такой должна быть образование будущего.