Уникальный коттедж с невероятным пейзажем на Атлантический океан окружен пышной местной растительностью. О дивном пляжном доме рядом с крупнейшим мегаполисом мира – в нашем материале.

Пляжный дом расположен на острове Файер, недалеко от побережья Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк. Это проект одного из самых известных американских архитекторов Пола Рудольфа, информирует Dwell.

Читайте также Отдых рядом с природой: охотничий дом на польско-украинской границе

Дом окружен песчаными дюнами и имеет невероятный вид на Атлантический океан. Он построен в 1960-х годах.

Прибрежный дом расположен в уединенном месте / Фото Dwell

Собственность расположена на хуторе Уотер-Айленд – небольшой общине, насчитывающей несколько десятков домов в восточном конце острова Огня. К неприступному для автомобилей коттеджу можно добраться на пароме или собственной лодке.

Бассейн посреди холмов и местной природы / Фото Dwell

Общая площадь территории составляет два акра и охватывает обе стороны узкого острова. Здесь есть волшебный коттедж с двумя спальнями, частный причал для лодок, бассейн, 200 метров пляжа, сад и несколько открытых пространств для отдыха.

Обзорная палуба / Фото Dwell

Внутри коттеджа на первом этаже есть открытая зона гостиной/столовой и кухня, которая укомплектована отдельным камином и винтовыми лестницами, ведущими в спальню. На верхнем этаже одноместная спальня имеет окна в полный рост с видом на набережную и Атлантический океан. Боковые двери ведут к палубе на крыше.

Частный причал для лодок / Фото Dwell

Сейчас коттедж сдается в аренду как пляжный отель. Общая стоимость всей территории составляет около 4 миллионов долларов.