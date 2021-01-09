Відпочинок поряд з природою: мисливський будинок на польсько-українському кордоні – фото
Прекрасні та дикі бескиди Бещади – чудове місце, де розташовані національні парки з мальовничою природою. Про приголомшливий дім серед мальовничих гір – детальніше у матеріалі.
Бещади – це гірський регіон в Польщі, Словаччини та Україні. Посеред цієї мальовничої місцини архітектурна фірма Medusa Group спроєктувала мисливський будинок, інформує Archdaily.
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Дім занурений у горбистий пейзаж та встановлює свої межі з природою.
Меланхолія чарівного краєвиду / Фото Archdaily
Тут немає жодної огорожі, що відокремлюватиме будинок від дороги чи природи. Подекуди відкритий простір проникає в конструкцію дому.
Дерев'яна конструкція дому / Фото Archdaily
Дах, покритий земляною структурою та шаром дерну, вписав будинок у контекст місця. Такий задум зменшив враження про присутність будівлі на мальовничому тлі Ортиту – унікального горбистого гірського масиву Бещад.
Казкова місцина / Фото Archdaily
Внутрішній дизайн будівлі складається з приватної зони із робочим кабінетом, кількох зручних кімнат та спа-центру.
Унікальне паркувальне місце / Фото Archdaily
Екстер'єр плавно вимальовувається з навколишніх природних особливостей. Видимі лише ті елементи, що спрямовані на підкреслення спроєктованої тектоніки місцевості.
Цей чудовий мисливський будинок стане справжньою перлиною для господарів та подарує незабутні враження для гостей.
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