Прекрасні та дикі бескиди Бещади – чудове місце, де розташовані національні парки з мальовничою природою. Про приголомшливий дім серед мальовничих гір – детальніше у матеріалі.

Бещади – це гірський регіон в Польщі, Словаччини та Україні. Посеред цієї мальовничої місцини архітектурна фірма Medusa Group спроєктувала мисливський будинок, інформує Archdaily.

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Дім занурений у горбистий пейзаж та встановлює свої межі з природою.

Меланхолія чарівного краєвиду / Фото Archdaily

Тут немає жодної огорожі, що відокремлюватиме будинок від дороги чи природи. Подекуди відкритий простір проникає в конструкцію дому.

Дерев'яна конструкція дому / Фото Archdaily

Дах, покритий земляною структурою та шаром дерну, вписав будинок у контекст місця. Такий задум зменшив враження про присутність будівлі на мальовничому тлі Ортиту – унікального горбистого гірського масиву Бещад.

Казкова місцина / Фото Archdaily

Внутрішній дизайн будівлі складається з приватної зони із робочим кабінетом, кількох зручних кімнат та спа-центру.

Унікальне паркувальне місце / Фото Archdaily

Екстер'єр плавно вимальовувається з навколишніх природних особливостей. Видимі лише ті елементи, що спрямовані на підкреслення спроєктованої тектоніки місцевості.

Цей чудовий мисливський будинок стане справжньою перлиною для господарів та подарує незабутні враження для гостей.