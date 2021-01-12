Унікальний котедж із неймовірним пейзажем на Атлантичний океан оточений пишною місцевою рослинністю. Про чудовий пляжний будинок поруч із найбільшим мегаполісом світу – у нашому матеріалі.

Пляжний будинок розташований на острові Файєр, недалеко від узбережжя Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк. Це проєкт одного із найвідоміших американських архітекторів Пола Рудольфа, інформує Dwell.

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Дім оточений піщаними дюнами та має неймовірний вид на Атлантичний океан. Він збудований у 1960-х роках.

Прибережний будинок розташований у відокремленому місці / Фото Dwell

Власність розташована на хуторі Уотер-Айленд – невеликій громаді, що налічує кілька десятків будинків у східному кінці острова Вогню. До неприступного для автомобілів котеджу можна дістатися на поромі або власному човні.

Басейн посеред пагорбів та місцевої природи / Фото Dwell

Загальна площа території становить два акри та охоплює обидві сторони вузького острова. Тут є чарівний котедж із двома спальнями, приватний причал для човнів, басейн, 200 метрів пляжу, сад та кілька відкритих просторів для відпочинку.

Оглядова палуба / Фото Dwell

Всередині котеджу на першому поверсі є відкрита зона вітальні/їдальні та кухня, яка укомплектована окремим каміном та гвинтовими сходами, що ведуть до спальні. На верхньому поверсі одномісна спальня має вікна у повний зріст із видом на набережну та Атлантичний океан. Бічні двері ведуть до палуби на даху.

Приватний причал для човнів / Фото Dwell

Наразі котедж здається в оренду як пляжний готель. Загальна вартість всієї території становить близько 4 мільйонів доларів.