Безболезненное лечение – в Китае презентовали пространство на крыше детской больницы: фото
"Городская гостиная" и сады на крыше оживят Шеньчженськую детскую больницу и научно-образовательный корпус, проект уже разработали B + H Architects в Китае. Здание должны построить на краю парка Ляньхуашань в Шэньчжэне, дизайнеры позаботились о сочетании исследовательских учреждений и помещений больницы.
Проект состоит из садов и игровых площадок, это помогает детям общаться с природой и наслаждаться непринужденным средой, в то время, когда они проходят курс лечения, об этом пишет издание Deezen.
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Архитекторы рассказали, что хотели посеять атмосферу добра и праздника, чтобы дети чувствовали себя в безопасности и могли отвлечься от лечения.
Проект выглядит впечатляюще / Фото Deezen
Предложение B + H Architects стало победителем участия в международном конкурсе для шэньчжэньской детской больницы и научно-образовательного корпуса, который инициировало местное правительство.
На территории будет много зелени / Фото Deezen
С больницей архитектурный проект соединят с помощью моста. Фокусным центром 13-этажной больницы станет каскад садов на крыше и баскетбольная площадка.
Сады на крыше должны отвлечь малышей / Фото Deezen
Каскадную форму архитекторы B + H достигнут, используя ступенчатую форму здания.