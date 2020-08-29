"Городская гостиная" и сады на крыше оживят Шеньчженськую детскую больницу и научно-образовательный корпус, проект уже разработали B + H Architects в Китае. Здание должны построить на краю парка Ляньхуашань в Шэньчжэне, дизайнеры позаботились о сочетании исследовательских учреждений и помещений больницы.

Проект состоит из садов и игровых площадок, это помогает детям общаться с природой и наслаждаться непринужденным средой, в то время, когда они проходят курс лечения, об этом пишет издание Deezen.

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Архитекторы рассказали, что хотели посеять атмосферу добра и праздника, чтобы дети чувствовали себя в безопасности и могли отвлечься от лечения.



Проект выглядит впечатляюще / Фото Deezen

Предложение B + H Architects стало победителем участия в международном конкурсе для шэньчжэньской детской больницы и научно-образовательного корпуса, который инициировало местное правительство.



На территории будет много зелени / Фото Deezen

С больницей архитектурный проект соединят с помощью моста. Фокусным центром 13-этажной больницы станет каскад садов на крыше и баскетбольная площадка.



Сады на крыше должны отвлечь малышей / Фото Deezen

Каскадную форму архитекторы B + H достигнут, используя ступенчатую форму здания.