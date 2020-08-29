Безболісне лікування – у Китаї презентували простір на даху дитячої лікарні: фото
"Міська вітальня" та сади на даху оживлять Шеньчженську дитячу лікарню та науково-освітній корпус, проєкт вже розробили B + H Architects в Китаї. Будівлю мають побудувати на краю парку Ляньхуашань у Шеньчжені, дизайнери подбали про поєднання дослідницьких установ та приміщень лікарні.
Проєкт складений із садів та ігрових майданчиків, це допомагає дітям спілкуватися з природою та насолоджуватись невимушеним середовищем, в той час, коли вони проходять курс лікування, про це пише видання Deezen.
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Архітектори розповіли, що хотіли посіяти атмосферу добра та свята, щоб діти почували себе в безпеці та могли відволіктись від лікування.
Проєкт виглядає вражаюче / Фото Deezen
Пропозиція B + H Architects стала переможцем участі у міжнародному конкурсі для Шеньчженьської дитячої лікарні та Науково-освітнього корпусу, який ініціював місцевий уряд.
На території буде багато зелені / Фото Deezen
З лікарнею архітектурний проєкт з'єднають за допомогою мосту. Фокусним центром 13-поверхової лікарні стане каскад садів на даху та баскетбольний майданчик.
Сади на даху повинні відволікти малечу / Фото Deezen
Каскадної форми досягнуть архітектори B + H, використовуючи східчасту форму будівлі.