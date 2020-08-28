Архитектурная студия Von M реализовала проект экологического дома, который состоит из деревянных модулей. Внешне здание покрыто белой черепицей, а углеродный след помещения приближен к нулю. Больше об инновационном отеле в городе Людвигсбург – читайте в материале.

Городской совет Людвигсбруга хотел, чтобы именно этот отель стал первым нейтральным к окружающей среде проектом в городе, информирует Dezeen.

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Несмотря на то, что цоколь здания и лестницы сделаны из бетона, архитекторы решили работать больше с деревянными модулями для строительства гостиницы, чтобы создать более устойчивое здание. Каркас помещения здесь также изготовлен из дерева.

Всего было использовано 440 кубических метров древесины / Фото Dezeen

Каждый этаж был собран за пределами строительной площадки из ламинированной древесины, а сам процесс контролировал компьютер.

По словам архитекторов, процесс установления уже готовых модулей на месте занял лишь 5 дней. Поэтому по подсчетам, бетон на первом этаже компенсирован использованием древесины. Поэтому здание можно считать нейтральным к окружающей среде.

Отель отличается своей экологичностью / Фото Dezeen

Внешний вид тоже отличает отель от соседних домов, которые имеют темные фасады. Вследствие использования белой волокнистой черепицы, снаружи помещения имеет выраженный белый цвет.

Внутри помещение состоит из 55 номеров / Фото Dezeen

Черепица не дает ни малейшего намека на то, что это деревянное здание,

– похвастались разработчики.

Минимализм присущ и фасаду дома / Фото Dezeen

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55 номеров отеля оформлены в нейтральных тонах, имеют бежевые и прозрачные белые шторы и серые ковры.