Новый жилой комплекс, который вдохновляет жить и творить. Искусство вокруг, беспрекословное качество постройки и эксклюзивные предложения при покупке жилья – все это о ARTHOUSE park, что на улице Малоголосковская во Львове. Почему стоит приобрести жилье в новом жилом комплексе от LEV Development – читайте в материале.

Сегодня, 10 декабря, LEV Development стартует с продажей квартир в новом жилом комплексе ARTHOUSE park по улице Малоголосковская, сообщает Дом24. "Искусство жить" – этот лозунг компании прекрасно воплощен в новом жилом комплексе, в котором хочется жить и творить.

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Особенности

Новый комплекс бизнес-класса расположен рядом с Малоголосковским парком, который компания создала самостоятельно. Этот парк – особенный. Это место семейных историй жителей ARTHOUSE park, где можно отдыхать, заниматься спортом, встречаться с друзьями и творить. Это место, которое наполнит силой каждого жителя ЖК ARTHOUSE park в любое время дня и ночи.

Уютный район в парковой зоне / Фото LEV Development

Когда жители ARTHOUSE park будут возвращаться домой, в холле их будут встречать скульптуры и произведения искусства, которые ранее были украшением галерей. Кроме того, благодаря дизайнеру Марку Савицкому холл жилого комплекса станет пространством, попав в которое сразу чувствуешь, что ты дома. Кстати, попасть домой можно сразу с паркинга, изрядно экономит время и усилия.

Дом, в который хочется возвращаться / Фото LEV Development

Общие характеристики

ЖК ARTHOUSE park расположен по улице Малоголосковская , напротив дома 12б ;

Он состоит из трех секций в 9, 2 и 14 этажей , строительство планируют завершить в IV квартале 2022;

строительство планируют завершить в IV квартале 2022; Площадь квартир составляет от 36 до 74 квадратных метров;

Здание утеплено минеральной ватой;

Больше деталей можно узнать на сайте lev-development.com.ua

Представительские этажи

LEV Development внимательны к пожеланиям клиентов, ценящих приватность личного пространства, поэтому предлагают отдельные, представительские этажи с элементами улучшенного комфорта.

Жилье на представительских этажах имеет бонусные преимущества. Жители этих квартир имеют невероятный вид на парк, а высокие потолки и панорамные окна обеспечивают квартиру большим количеством дневного света. С помощью системы персональных электронных пропусков подняться на представительский этаж смогут только жители этого этажа.

Представительские этажи – это совокупность преимуществ и возможностей / Фото LEV Development

Усиленная звукоизоляция позволит не обращать внимания на шумную вечеринку у соседей. Качественные двери в сочетании с замками премиум-класса – это отличное решение для безопасности и эстетического вида, а ковровой плитке в коридорах позавидуют даже 5-звездочные отели. И самое важное – радость от общения с единомышленниками, которые разделяют ваши ценности.

Эксклюзивные скидки

С 10 по 18 декабря скидка на все квартиры в ЖК ARTHOUSE park составит 8%;

Также возможно рассрочка – первый взнос – от 30% общей суммы;

Узнать детали и цены можно в отделах продаж LEV Development во Львове: