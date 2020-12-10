Бизнес-класс с концепцей Art & Style: LEV Development открывает продажи квартир в новом ЖК
Новый жилой комплекс, который вдохновляет жить и творить. Искусство вокруг, беспрекословное качество постройки и эксклюзивные предложения при покупке жилья – все это о ARTHOUSE park, что на улице Малоголосковская во Львове. Почему стоит приобрести жилье в новом жилом комплексе от LEV Development – читайте в материале.
Сегодня, 10 декабря, LEV Development стартует с продажей квартир в новом жилом комплексе ARTHOUSE park по улице Малоголосковская, сообщает Дом24. "Искусство жить" – этот лозунг компании прекрасно воплощен в новом жилом комплексе, в котором хочется жить и творить.
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Особенности
Новый комплекс бизнес-класса расположен рядом с Малоголосковским парком, который компания создала самостоятельно. Этот парк – особенный. Это место семейных историй жителей ARTHOUSE park, где можно отдыхать, заниматься спортом, встречаться с друзьями и творить. Это место, которое наполнит силой каждого жителя ЖК ARTHOUSE park в любое время дня и ночи.
Уютный район в парковой зоне / Фото LEV Development
Когда жители ARTHOUSE park будут возвращаться домой, в холле их будут встречать скульптуры и произведения искусства, которые ранее были украшением галерей. Кроме того, благодаря дизайнеру Марку Савицкому холл жилого комплекса станет пространством, попав в которое сразу чувствуешь, что ты дома. Кстати, попасть домой можно сразу с паркинга, изрядно экономит время и усилия.
Дом, в который хочется возвращаться / Фото LEV Development
Общие характеристики
- ЖК ARTHOUSE park расположен по улице Малоголосковская, напротив дома 12б;
- Он состоит из трех секций в 9, 2 и 14 этажей, строительство планируют завершить в IV квартале 2022;
- Площадь квартир составляет от 36 до 74 квадратных метров;
- Здание утеплено минеральной ватой;
- Больше деталей можно узнать на сайте lev-development.com.ua
Представительские этажи
LEV Development внимательны к пожеланиям клиентов, ценящих приватность личного пространства, поэтому предлагают отдельные, представительские этажи с элементами улучшенного комфорта.
Жилье на представительских этажах имеет бонусные преимущества. Жители этих квартир имеют невероятный вид на парк, а высокие потолки и панорамные окна обеспечивают квартиру большим количеством дневного света. С помощью системы персональных электронных пропусков подняться на представительский этаж смогут только жители этого этажа.
Представительские этажи – это совокупность преимуществ и возможностей / Фото LEV Development
Усиленная звукоизоляция позволит не обращать внимания на шумную вечеринку у соседей. Качественные двери в сочетании с замками премиум-класса – это отличное решение для безопасности и эстетического вида, а ковровой плитке в коридорах позавидуют даже 5-звездочные отели. И самое важное – радость от общения с единомышленниками, которые разделяют ваши ценности.
Эксклюзивные скидки
С 10 по 18 декабря скидка на все квартиры в ЖК ARTHOUSE park составит 8%;
Также возможно рассрочка – первый взнос – от 30% общей суммы;
Узнать детали и цены можно в отделах продаж LEV Development во Львове:
- ул. Грушевского, 11
- ул. Малоголосковская, 30
- ул. Пасична (напротив дома №127)
- сайт: lev-development.com.ua
- телефон: +38 097 202 22 00
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