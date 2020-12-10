Новий житловий комплекс, який надихає жити та творити. Мистецтво навколо, беззаперечна якість будівлі та ексклюзивні пропозиції при купівлі житла – все це про ARTHOUSE park, що на вулиці Малоголосківській у Львові. Чому варто придбати житло у новому житловому комплексі від LEV Development – читайте у матеріалі.

Сьогодні, 10 грудня, LEV Development стартує з продажем квартир в новому житловому комплексі ARTHOUSE park по вулиці Малоголосківській, повідомляє Дім24. "Мистецтво жити" – це гасло компанії чудово втілене у новому житловому комплексі, у якому хочеться жити та творити.

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Особливості

Новий комплекс бізнес-класу розташований поруч з Малоголосківським парком, який компанія створила власноруч. Цей парк – особливий. Це місце сімейних історій жителів ARTHOUSE park, де можна відпочивати, займатись спортом, зустрічатися з друзями та творити. Це місце, яке наповнить силою кожного мешканця ЖК ARTHOUSE park у будь-який час дня та ночі.

Затишний район у парковій зоні / Фото LEV Development

Коли жителі ARTHOUSE park повертатимуться додому, у холі їх зустрічатимуть скульптури та твори мистецтва, які раніше були окрасою галерей. Окрім того, завдяки дизайнеру Марку Савицькому хол житлового комплексу стане простором, потрапивши в який одразу відчуваєш, що ти вдома. До речі, потрапити додому можна одразу з паркінгу, що неабияк економить час та зусилля.

Дім, в який хочеться повертатися / Фото LEV Development

Загальні характеристики

ЖК ARTHOUSE park розташований по вулиці Малоголосківській, навпроти будинку 12б;

Він складається з трьох секцій у 9, 2 та 14 поверхів, будівництво планують завершити у IV кварталі 2022 року;

Площа квартир складає від 36 до 74 квадратних метрів;

Будівля утеплена мінеральною ватою;

Більше деталей можна дізнатися на сайті lev-development.com.ua

Представницькі поверхи

LEV Development уважні до побажань клієнтів, що цінують приватність особистого простору тому пропонують окремі, представницькі поверхи з елементами покращеного комфорту.

Житло на представницьких поверхах має бонусні переваги. Мешканці цих квартир мають неймовірний вигляд на парк, а високі стелі та панорамні вікна забезпечують квартиру більшою кількістю денного світла. За допомогою системи персональних електронних пропусків піднятись на представницький поверх зможуть лише жителі цього поверху.

Представницькі поверхи – це сукупність переваг та можливостей / Фото LEV Development

Посилена шумоізоляція дозволить не зважати на гучну вечірку в сусідів. Якісні двері у поєднанні із замками преміумкласу – це чудове рішення для безпеки та естетичного вигляду, а килимовій плитці у коридорах позаздрять навіть 5-зіркові готелі. І найважливіше – радість від спілкування з однодумцями, які поділяють ваші цінності.

Ексклюзивні знижки

З 10 по 18 грудня знижка на всі квартири в ЖК ARTHOUSE park складе 8%;

Також можливе розтермінування – перший внесок – від 30% загальної суми;

Дізнатись деталі та ціни можна у відділах продажу LEV Development у Львові: