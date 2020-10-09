Проект обновленной пристани в Лондоне представили недавно – в июне 2020 года. Он предусматривает более 6 гектаров общественного пространства, 12 жилых домов и многочисленные торговые площади. Причал содержит парк площадью в четыре гектара и отсюда открывается вид на Приморский Гринвичский объект всемирного наследия и Канарское пристань через реку Темзу.

Открытое пространство на пристани Морден включать пространство для игр и отдыха, поможет преодолеть дефицит открытого пространства в этом районе. Парк ведет непосредственно от Темзовои дорожки и будет открыт для рабочих, посетителей и жителей, об этом пишет издание Archdaily.

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Морден-Уорф объединит новые дома, розничную торговлю, отдых, трудоустройство и большой парк на берегу реки, чтобы создать разнообразную общину, корни которой находится в наследстве достопримечательности.



Так лондонская набережная должна выглядеть ночью / Фото Archdaily

Некоторые здания будут иметь вертикальные зеленые фасады, это поможет обеспечить естественный экран и улучшит качество воздуха. Кроме того, перепланировка обеспечивает сочетание коммерческих и трудовых направлений, создаст около 1100 новых постоянных рабочих мест.



Дизайнерский проект должен повысить уровень комфорта / Фото Archdaily

С другой стороны, существующий состав будет "сохранено для размещения нового паба вместе с сочетанием отремонтированного рабочего пространства для креативных предприятий". Проект также создаст потенциальный детские ясли, а также новый постоянный лодку на пристани, спроектированных архитектором Кармоди Грурком.

Больше фото экологической набережной в Лондоне: