Китайская студия представила проект будущего дома для Terminus Group, поставщика смарт-услуг. Проект находится в городе Чунцин на юго-западе Китая, более известное как "горный городе".

В кампусе AI CITY разместится штаб-квартира поставщика смарт-услуг Terminus Group. Первая фаза генерального плана состоит из Облачной долины площадью 75000 квадратных метров. Дизайн для проекту придумывали долго, а вдохновение искали из окружающих пейзажей, пишет издание Archdaily.

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Одной из важнейших составляющих, ландшафт крыши, позволяет большому количеству природы сосуществовать с офисами. Зеленая крыша ночью превращается в крупнейший цифровой дисплей в Китае.

Проект выглядит впечатляюще / Фото Archdaily

К пышного сада на крыше можно попасть из центрального двора.

Во всем AI CITY электромобили, роботизированные машины и самоуправляемые машины определять новую, разумную систему мобильности,

– уверяют в компании.

Зеленые внутренние дворики с естественным освещением и вентиляцией, созданные для проведения общественных мероприятий – спортивных мероприятий, художественных выставок и ярмарок.

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