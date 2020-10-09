Проєкт оновленої пристані у Лондоні представили нещодавно – у червні 2020 року. Він передбачає більше 6 гектарів громадського простору, 12 житлових будинків та численні торгові площі. Причал містить парк площею в чотири гектари і звідси відкривається вид на Приморський Грінвічський обєкт всесвітньої спадщини та Канарську пристань через річку Темзу.

Відкритий простір на пристані Морден включатиме простір для ігор та відпочинку, що допоможе подолати дефіцит відкритого простору в цьому районі. Парк веде безпосередньо від Темзової доріжки і буде відкритий для робітників, відвідувачів та мешканців, про це пише видання Archdaily.

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Морден-Уорф об'єднає нові будинки, роздрібну торгівлю, відпочинок, працевлаштування та великий парк на березі річки, щоб створити різноманітну громаду, коріння якої перебуває у спадщині пам'ятки.



Так лондонська набережна повинна виглядати вночі / Фото Archdaily

Деякі будівлі матимуть вертикальні зелені фасади, це допоможе забезпечити природний екран та покращить якість повітря. Крім того, перепланування забезпечує поєднання комерційних та трудових напрямків, що створить близько 1100 нових постійних робочих місць.



Дизайнерський проєкт має підвищити рівень комфорту / Фото Archdaily

З іншого боку, існуючий склад буде "збережено для розміщення нового пабу разом із поєднанням відремонтованого робочого простору для креативних підприємств". Проект також створить потенційний дитячий ясла, а також новий постійний човен на пристані, спроєктований архітектором Кармоді Грурком.

Більше фото екологічної набережної у Лондоні: