Необычный дом, который "одели" в металл, может стать долговечным жильем для своих хозяев. Внимание сразу привлекает необычный фасад.

В городе Белбре, что в Австралии, архитектурная студия Wiesebrock Architecture спроектировала частную резиденцию, которая состоит из двух павильонов, разделенных большой палубой.

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Все здание покрыто особым материалом – металлическим сайдингом.

Сайдинг – защитный материал от стихий и солнца , тепла и холода , создает стабильную комфортную обстановку внутри здания.

Минималистичный экстерьер / Фото Сontemporist

Внешняя часть дома покрыта оцинкованным стальным листом. Это сделано во избежание изменений внешнего вида вследствие старения дома. Для приданию дому современного вида, в экстерьере были использованы теплые деревянные элементы и черные оконные рамы.

Изящный дизайн / Фото Сontemporist

Интерьер резиденции в тон внешнему виду облицован фанерными листами. Кирпич с наружной облицовки был повторно использована в очаге камина, который имеет матово-черное покрытие.



Волшебный камин / Фото Сontemporist

Кухня сочетает в себе как деревянные, так и матовые черные элементы дизайна. Остров посреди кухни имеет деревянную столешницу с живым краем и создает больше рабочего пространства. Холодильник спрятан в соседней кладовой.