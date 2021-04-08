Блестящий дом: минималистичное жилье с металлическим сайдингом, которое невозможно не заметить
Необычный дом, который "одели" в металл, может стать долговечным жильем для своих хозяев. Внимание сразу привлекает необычный фасад.
Источник:Сontemporist
В городе Белбре, что в Австралии, архитектурная студия Wiesebrock Architecture спроектировала частную резиденцию, которая состоит из двух павильонов, разделенных большой палубой.
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Все здание покрыто особым материалом – металлическим сайдингом.
Минималистичный экстерьер / Фото Сontemporist
Внешняя часть дома покрыта оцинкованным стальным листом. Это сделано во избежание изменений внешнего вида вследствие старения дома. Для приданию дому современного вида, в экстерьере были использованы теплые деревянные элементы и черные оконные рамы.
Изящный дизайн / Фото Сontemporist
Интерьер резиденции в тон внешнему виду облицован фанерными листами. Кирпич с наружной облицовки был повторно использована в очаге камина, который имеет матово-черное покрытие.
Волшебный камин / Фото Сontemporist
Кухня сочетает в себе как деревянные, так и матовые черные элементы дизайна. Остров посреди кухни имеет деревянную столешницу с живым краем и создает больше рабочего пространства. Холодильник спрятан в соседней кладовой.
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