Вбудування житлових площ в ландшафт стає хорошою традицією. Як її продовжили в Австралії – читайте у матеріалі.

Студія Archier зуміла провести красиве оновлення богемного сільського помешкання місцевого скульптора. Нове житло стало динамічним поєднанням затишку та взаємодії з довкіллям, адже його фактично вбудували у землю.

Цікаво Жити в історії: дивовижна оселя всередині пам'ятки архітектури

У дизайні дому вдалося втілити усі побажання клієнта. Творча взаємодія з власником дозволила відійти від традиційних рішень і дослідити економічно ефективні альтернативи.

У пошуках натхнення / Фото Archdaily

Великі ділянки даху та фасаду були механізовані, скляним стінам дозволили обертатися, внутрішні дворики стали "родзинкою" дому, а меблі на замовлення чудово доповнили загальну картину.

Відкриті простори – правильне рішення для жаркого клімату / Фото Archdaily

Використання рекультивованих бетонних блоків стало вдалим екологічним експериментом, завдяки якому вдалося здешевити кошторис.

Правильне місце для роботи / Фото Archdaily

Цей дім – чудовий приклад творчої взаємодії власників та архітекторів, яка принесло вражаючий результат.