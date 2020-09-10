Расположено тридцатиэтажное здание в южном Брисбене, что в Австралии. Это здание имеет один из самых густозаселенных вертикальных садов в мире с 300% покрытием участки живой зеленью, с 20 тысячами растений.

План проект "Городской лес" является частью нового глобального движения вертикальных насаждений в многоэтажных домах, об этом пишет издание Archdaily.

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Благодаря возвращению зеленых насаждений проект обеспечит в пять раз больше деревьев, чем сейчас. Ландшафт занимает динамическое положение, становясь важной составляющей дизайна.



Архитекторы пытаются разрабатывать экологические проекты / Фото Archdaily

Включая 382 квартиры, двухэтажную крышу с садовыми и жилыми удобствами и открытый общественный парк на первом этаже.

Городской лес – это, пожалуй, самый зеленый вариант, который мы можем спроектировать с помощью современных доступных для нас инструментов и правил озеленения,

– отметили архитекторы.

Со времен промышленной революции наше общество сосредоточилось на массовом производстве. Пришло время перейти к массовому озеленению. 2020 год всколыхнул наше общество и окружающую среду – от разрушительных пожаров в Австралии до пандемического кризиса COVID-19 во всем мире.



Здание существенно выделяется на фоне других / Фото Archdaily

Дизайнеры уверены, что нам нужно охватывать больше живой архитектуры. Одним из способов устранить кризис пандемии COVID-19 является осознание того, что все мы являемся живыми существами. Мы здесь, чтобы жить, а не бросать вызов смерти.