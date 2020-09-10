Розташована тридцятиповерхова будівля у південному Брісбені, що у Австралії. Ця будівля має один із найбільш густозалесних вертикальних садів у світі із 300% покриттям ділянки живою зеленню, з 20 тисячами рослин.

План проєкт "Міський ліс" є частиною нового глобального руху вертикальних насаджень у багатоповерхових будинках, про це пише видання Archdaily.

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Завдяки поверненню зелених насаджень проєкт забезпечить у п'ять разів більше дерев, ніж є зараз. Ландшафт займає динамічне положення, стаючи важливою складовою дизайну.



Архітектори намагаються розробляти екологічні проєкти / Фото Archdaily

Включаючи 382 квартири, двоповерховий дах із садовими та житловими зручностями та відкритий громадський парк на першому поверсі.

Міський ліс – це, мабуть, найзеленіший варіант, який ми можемо спроєктувати за допомогою сучасних доступних для нас інструментів та правил озеленення,

– зазначили архітектори.

З часів промислової революції наше суспільство зосередилося на масовому виробництві. Настав час перейти до масового озеленення. 2020 рік сколихнув наше суспільство та довкілля – від руйнівних пожеж в Австралії до пандемічної кризи COVID-19 у всьому світі.



Будівля суттєво вирізняється на фоні інших / Фото Archdaily

Дизайнери впевнені, що нам потрібно охоплювати більше живої архітектури. Одним із способів усунути кризу пандемії COVID-19 є усвідомлення того, що всі ми є живими істотами. Ми тут, щоб жити, а не кидати виклик смерті.