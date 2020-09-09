Тропическая архитектура: во Вьетнаме создали ферму прямо на фасаде завода – фото
Швейцарские архитекторы во Вьетнаме воплотили в жизнь замысел создать вертикальную ферму. Для этого фасад здания сделан из стеллажей, в которых посадили разнообразные растения. Собранная продукция хранится внутри "зеленого здания", которое также функционирует как завод. Больше об амбициозном проекте – читайте в материале.
Такая ферма должна стать эталонной для всего Вьетнама и его столицы, где и расположен проект, пишет Archdaily.
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Завод специализируется на производстве стальных канатов и сеток от частного до промышленного использования. Впрочем позже стены фабрики решили также использовать с пользой.
Старое здание просто окружили дополнительным фасадом / Фото Archdaily
Такие изменения обусловлены превращением некогда аграрной страны в индустриальную. Сегодня во Вьетнаме строят все больше заводов и фабрик, а сельское хозяйство теряет позиции.
К тому же многие производства загрязняют окружающую среду во Вьетнаме. Поэтому этот проект стремится помочь стране побороть экологические проблемы.
Главной целью является создание приятной зеленой зоны / Фото Archdaily
Участок площадью 30 000 квадратных метров размещен в центре индустриального парка в 50 километрах к северу от города Хошимин – крупнейшего города Вьетнама.
Каждое растение здесь имеет естественный свет, воду и почву / Фото Archdaily
Самым большим заводом на этом участке является именно канатный, поэтому здесь к старому фасаду добавили внешнюю прочную конструкцию из специальных стеллажей. Изменения позволили уменьшить землепользование, ведь растения растут прямо на фасаде, а также создали небольшую зону между основным и зеленым фасадом.
Крыша на заводе сделана из металла / Фото Archdaily
Растения на таком фасаде получают достаточное количество естественного света и влаги просто из атмосферы, а также обеспечивают комфортную температуру внутри завода.
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