Замечательный дом в бразильских горах является творением Gui Paoliello Arquiteto.

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Дом расположен на высоте 1200 метров и имеет площадь 180 квадратных метров.

Светлый и уютный дом в горах / Фото Archdaily

Основная конструкция дома сделана из дерева и земли, что является ссылкой на разумное использование материалов и отношение к окружающей среде.

Открытость и панорамный вид – основные компоненты интерьера / Фото Archdaily

Весь дом сделан из отдельных конструкций. Эвкалиптовое дерево добыли в соседнем лесу. Для сбора дома понадобилось 4 человека без специального оборудования.

Бассейн с видом на горы / Фото Archdaily

Внутри дом разделен на две одинаковые зоны – общую и частную. Общая создана как одно большое пространство, а частная разделена на несколько комнат.

Этот дом – отличное место для того, кто хочет насладиться спокойствием и неторопливостью среди природы.