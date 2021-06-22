Чудовий будинок у бразильських горах є творінням Gui Paoliello Arquiteto.

Цікаво Естетика та особливий простір: презентація холу нового ЖК OBRIY 3

Дім розташований на висоті 1200 метрів та має площу 180 квадратних метрів.

Світлий та затишний будинок в горах / Фото Archdaily

Основна конструкція будинку зроблена з дерева та землі, що є посиланням на розумне використання матеріалів та ставленню до довкілля.

Відкритість та панорамний вид – основні компоненти інтер'єру / Фото Archdaily

Увесь будинок зроблений з окремих конструкцій. Евкаліптове дерево добули у сусідньому лісі. Для збору дому знадобилося 4 людини без спеціального обладнання.

Басейн з видом на гори / Фото Archdaily

Всередині будинок розділений на дві однакові зони – загальну та приватну. Загальна створена як один великий простір, а приватна поділена на декілька кімнат.

Цей дім – чудове місце для того, хто хоче насолодитися спокоєм та неквапливістю серед природи.