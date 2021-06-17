Интересно Эстетика и особенное пространство: презентация холла нового ЖК OBRIY 3
Главный акцент архитекторы сделали на просторности и поддержке архитектурного стиля района.
Просторные зоны – главная идея создателей нового дома / Фото Archdaily
Дизайнеры создали большую зону у входа в дом, что плавно перетекает в гостиную и кухню.
Ночью дом выглядит особенно уютно / Фото Archdaily
Для увеличения пространства дизайнеры удалили стены, что является довольно нетипичным решением для Англии. Впрочем, хозяевам оно понравилось, ведь добавило в дом больше света и уюта.
Дерево и кирпич – прекрасное сочетание / Фото Archdaily
Объемное основное жилое пространство не только создает визуальный интерес, но и поддерживает стратегию естественной вентиляции, которая смягчает температуру и подачу воздуха. Новое пространство в существующих викторианских стенах стало местом покоя и семейного уюта.