Викторианский таунхаус расположен в Клапхеме , старом районе Сити . Современным переосмыслением дома занималась студия Matthew Giles Architects .

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Главный акцент архитекторы сделали на просторности и поддержке архитектурного стиля района.

Просторные зоны – главная идея создателей нового дома / Фото Archdaily

Дизайнеры создали большую зону у входа в дом, что плавно перетекает в гостиную и кухню.

Ночью дом выглядит особенно уютно / Фото Archdaily

Для увеличения пространства дизайнеры удалили стены, что является довольно нетипичным решением для Англии. Впрочем, хозяевам оно понравилось, ведь добавило в дом больше света и уюта.

Дерево и кирпич – прекрасное сочетание / Фото Archdaily

Объемное основное жилое пространство не только создает визуальный интерес, но и поддерживает стратегию естественной вентиляции, которая смягчает температуру и подачу воздуха. Новое пространство в существующих викторианских стенах стало местом покоя и семейного уюта.