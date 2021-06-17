Вікторіанський таунхаус розташований у Клапхемі, старому районі Сіті. Сучасним переосмисленням будинку займалася студія Matthew Giles Architects.
Цікаво Естетика та особливий простір: презентація холу нового ЖК OBRIY 3
Головний акцент архітектори зробили на просторості та підтримці архітектурного стилю району.
Просторі зони – головна ідея творців нового дому / Фото Archdaily
Дизайнери створили велику зону біля входу в будинок, яка плавно перетікає у вітальню та кухню.
Вночі дім виглядає особливо затишно / Фото Archdaily
Для збільшення простору дизайнери видалили стіни, що є доволі нетиповим рішенням для Англії. Втім, господарям воно сподобалося, адже додало в будинок світла та затишку.
Дерево та цегла – чудове поєднання / Фото Archdaily
Об’ємний основний житловий простір не тільки створює візуальний інтерес, але й підтримує стратегію природної вентиляції, яка пом’якшує температуру та подачу повітря. Новий простір в існуючих вікторіанських стінах став місцем спокою та сімейного затишку.