В пригороде Афин восстановили заброшенный офис, который представляет собой оригинальное бруталистичное сооружение. В старое здание вдохнули новую жизнь.

Греческая архитектурная студия Georges Batzios Architects возродила офис брутализма в пригороде Афин. Удалось восстановить поврежденную бетонную оболочку и перенастроить интерьеры.

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Здание в греческом лесу – это редкий образец бруталистской архитектуры в стране. Сооружение было построено в 1970-х годах выдающимся греческим архитектором Александросом Томбазисом.



Редкий пример бруталистской архитектуры в Греции / Фото Dezeen

Студия возобновила оригинальную бетонную оболочку, которая была окрашена в желтый цвет. Чувствительная реставрация представляет собой сочетание смелого внутреннего ремонта с сохранением и воспроизведением исторического эксклюзивного внешнего вида.



Бассейны с водой расположены по всей территории здания / Фото Dezeen

Ремонт экстерьера проводился в два этапа, начиная с осмотра и ремонта любых повреждений железобетонной конструкции. Студии удалось открыть имеющиеся офисные помещения и расширить пространство для проведения различных мероприятий. Архитекторы создали многофункциональное помещение и подняли этажи, чтобы скрыть лишние конструкции и максимально обнажить структуру здания.

Ландшафтный дизайн сыграл ключевую роль в проектах / Фото Dezeen

В центральной части здания между зонами отдыха расположен бассейн с водой. Искусственные водоемы раскинуты хаотично по территории здания.

Пространство наполнено декором из мрамора / Фото Dezeen

Ландшафтный дизайн предусматривал восстановление первичного соснового леса и внедрение нескольких беговых дорожек и скамеек.

Новейший офис окружен большим открытым газоном, чтобы обеспечить чистый передний план здания, который выявляет все его масштабы и грубые особенности.