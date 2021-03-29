Бруталістична архітектура у сосновому лісі: рідкісний зразок покинутої будівлі у Греції
У передмісті Афін відновили закинутий офіс, який являє собою оригінальному бруталістичну споруду. У стару споруду вдихнули нове життя.
Джерело:Dezeen
Грецька архітектурна студія Georges Batzios Architects відродила офіс бруталізму в передмісті Афін. Вдалося відновити пошкоджену бетонну оболонку та переналаштувати інтер'єри.
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Будівля у грецькому лісі – це рідкісний зразок бруталістської архітектури в країні. Споруда була побудована в 1970-х роках видатним грецьким архітектором Александросом Томбазісом.
Рідкісний приклад бруталістської архітектури в Греції / Фото Dezeen
Студія відновила оригінальну бетонну оболонку, яка була пофарбована у жовтий колір. Чутлива реставрація являє собою поєднання сміливого внутрішнього ремонту зі збереженням та відтворенням історичного ексклюзивного зовнішнього вигляду.
Басейни з водою розташовані по всій території будівлі / Фото Dezeen
Ремонт екстер'єру проводився у два етапи, починаючи з огляду та ремонту будь-яких пошкоджень залізобетонної конструкції. Студії вдалося відкрити наявні офісні приміщення та розширити простір для проведення різноманітних заходів. Архітектори створили багатофункціональне приміщення і підняли поверхи, щоб приховати лишні конструкції та максимально оголити структуру будівлі.
Ландшафтний дизайн відіграв ключову роль у проєкті / Фото Dezeen
В центральній частині будівлі між зонами відпочинку розташований басейн з водою. Штучні водойми розкинуті хаотично по території будівлі.
Простір наповнений декором з мармуру / Фото Dezeen
Ландшафтний дизайн передбачав відновлення первинного соснового лісу та впровадження декількох бігових доріжок та лавок.
Новітній офіс оточений великим відкритим газоном, щоб забезпечити чистий передній план будівлі.
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