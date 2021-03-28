Компанія Brückner Architekten створила чудовий офіс у лісі для Ziegler Group. Нова будівля дуже екологічна та функціональна.

Новий будинок постав посеред лісової галявини. Тепер тут працюватиме центральний офіс компанії Ziegler. Цікаво, що саме тут, у Верхньому Пфальці, розпочалася успішна історія компанії.

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Новий офіс в лісі побудований з дерева. Екологічні матеріали відповідають філософії деревообробної компанії.

Затишний простір / Фото Archdaily

Офіс побудували у найвищій точці ділянки, де перетинаються ліс та виробничий простір.

Особливий дизайн будівлі / Фото Archdaily

Фасад будинку створений з дерев ялини, які мають 19 метрів у висоту. Це додало будівлі особливості та акцентує увагу на діяльності компанії.

Використання дерева створює неймовірну атмосферу / Фото Archdaily

Новий офіс Ziegler – це місце, яке надихає на нові звершення та витончені архітектурні рішення, які викликають естетичний захват.