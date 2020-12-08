Дом у холодного моря на краю скалы – зрелище, которое невозможно обойти вниманием. Об изысканном брутализме из берегов Исландии – в нашем материале.

Творение архитектора Махмуда Шерифа расположено на юге Исландии, сообщает портал Beautifullife.

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Величественный бетонный дом, построенный на вершине скалы, прекрасно вписался в ландшафт пляжа Рейнисфьера.

Дом стал частью скалистого ландшафта / Фото Beautifullife

Вид на холодный Атлантический океан завораживает / Фото Beautifullife

Обнаженный цемент во внутреннем оформлении дома создает "пещерный" фон для жилья.

Бетон и ничего лишнего / Фото Beautifullife

Украшают монолитную палитру яркие светодиодные фонари, ползучие лианы и скульптурные медные лестницы, которые придают интерьеру немного уюта.

Удачные элементы создадут уют даже среди голого бетона / Фото Beautifullife

Минималистичность бетона, особый интерьер и прекрасное сочетание с ландшафтом делают этот дом особенным, а его создатель может смело рассчитывать на восторг и аплодисменты.