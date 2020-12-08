Брутальность бетона: в Исландии построили впечатляющий дом на скале – фото
Дом у холодного моря на краю скалы – зрелище, которое невозможно обойти вниманием. Об изысканном брутализме из берегов Исландии – в нашем материале.
Творение архитектора Махмуда Шерифа расположено на юге Исландии, сообщает портал Beautifullife.
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Величественный бетонный дом, построенный на вершине скалы, прекрасно вписался в ландшафт пляжа Рейнисфьера.
Дом стал частью скалистого ландшафта / Фото Beautifullife
Вид на холодный Атлантический океан завораживает / Фото Beautifullife
Обнаженный цемент во внутреннем оформлении дома создает "пещерный" фон для жилья.
Бетон и ничего лишнего / Фото Beautifullife
Украшают монолитную палитру яркие светодиодные фонари, ползучие лианы и скульптурные медные лестницы, которые придают интерьеру немного уюта.
Удачные элементы создадут уют даже среди голого бетона / Фото Beautifullife
Минималистичность бетона, особый интерьер и прекрасное сочетание с ландшафтом делают этот дом особенным, а его создатель может смело рассчитывать на восторг и аплодисменты.
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