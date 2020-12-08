Про мальовничий будиночок серед гір мріє кожен, хто любить усамітнитися від галасливого світу. Про затишний будиночок у скелі – читайте у нашому матеріалі.

Гірська хатина абсолютно незвичної форми розташувалася на відстані 3026 метрів над рівнем моря в італійській долині Арнталь. Форма будівлі була продумана так, щоб протистояти поривам ураганного вітру, повідомляє Beautiful life.

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Комплекс отримав назву "Sasso Nero", що у перекладі означає "Чорний камінь". Коли нова гірська хатина гостинно відчинила свої двері, то спричинила ажіотаж як в архітектурно-будівельних колах, так і серед туристів.

"Чорний камінь" на вершині гори / Фото Beautiful life

Будівля розділена на кілька рівнів. На першому поверсі є ресторан та їдальня із великим вікном, з якого відкривається панорамний вид на неймовірні гірські пейзажі.

Вигляд із вікна хатини – шикарний / Фото Beautiful life

На двох нижніх рівнях розміщено побутові приміщення, тоді як перші три поверхи забезпечують спальні місця для 50 туристів. Кімнати для гостей розраховані на двох або десятьох осіб.

Будівля не розділена на фасад і дах / Фото Beautiful life

Похилі фасади повністю вкриті мідними листами та нагадують форму льодовика. Таким чином будівля захищена від вітру та інших кліматичних катаклізмів.

Сутінки в горах – це дуже особливий і спокійний час / Фото Beautiful life

"Чорний камінь" – це дивовижне місце, в якому хочеться усамітнитися від галасливого світу та зануритися у свої думки та спогади.