Будинок біля холодного океану на краю скелі – видовище, яке неможливо оминути увагою. Про вишуканий бруталізм з берегів Ісландії – у нашому матеріалі.

Творіння архітектора Махмуда Шерифа розташоване на півдні Ісландії, інформує портал Beautifullife.

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Величний бетонний дім, збудований на вершині скелі, чудово вписався в ландшафт пляжу Рейнісф'яра.

Будинок став частиною скелястого ландшафту / Фото Beautifullife

Вигляд на холодний Атлантичний океан заворожує / Фото Beautifullife

Оголений цемент у внутрішньому оформленні будинку створює "печерний" фон для житла.

Бетон і нічого зайвого / Фото Beautifullife

Прикрашають монолітну палітру яскраві світлодіодні ліхтарі, повзучі ліани та скульптурні мідні сходи, що додає інтер'єру затишності.

Вдалі елементи створять затишок навіть серед голого бетону / Фото Beautifullife

Мінімалістичність бетону, особливий інтер'єр та чудове поєднання з ландшафтом роблять цей дім особливим, а його творець може сміливо розраховувати та захват та аплодисменти.