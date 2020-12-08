Брутальність бетону: в Ісландії збудували вражаючий будинок на скелі – фото
Будинок біля холодного океану на краю скелі – видовище, яке неможливо оминути увагою. Про вишуканий бруталізм з берегів Ісландії – у нашому матеріалі.
Творіння архітектора Махмуда Шерифа розташоване на півдні Ісландії, інформує портал Beautifullife.
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Величний бетонний дім, збудований на вершині скелі, чудово вписався в ландшафт пляжу Рейнісф'яра.
Будинок став частиною скелястого ландшафту / Фото Beautifullife
Вигляд на холодний Атлантичний океан заворожує / Фото Beautifullife
Оголений цемент у внутрішньому оформленні будинку створює "печерний" фон для житла.
Бетон і нічого зайвого / Фото Beautifullife
Прикрашають монолітну палітру яскраві світлодіодні ліхтарі, повзучі ліани та скульптурні мідні сходи, що додає інтер'єру затишності.
Вдалі елементи створять затишок навіть серед голого бетону / Фото Beautifullife
Мінімалістичність бетону, особливий інтер'єр та чудове поєднання з ландшафтом роблять цей дім особливим, а його творець може сміливо розраховувати та захват та аплодисменти.
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