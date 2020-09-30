Архитектурная студия ODA разрабатывает самый большой жилой комплекс в Нью-Йорке. Два новых здания предложат почти 2000 квартир для потенциальных инвесторов. Рядом с комплексом будет парк и внутренний дворик, а квартиры будут бюджетными по американским меркам. Более о новом жилой комплекс – читайте в материале.

Новые здания разместятся в начале Лонг-Айленда в районе Квинс, информирует Archdaily.

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Это первый проект такого размаха, который начнут строить после ослабления карантина в США.



Строительство стартует уже совсем скоро / Фото Archdaily

Рядом с новым комплексом находится школа, парк, детская площадка и другие объекты инфраструктуры.

Новый жилой комплекс раскинется на площади более 2000 квадратных метров. Эти два здания предложат сочетание студий, однокомнатных и двухкомнатных квартир.



Этот район Нью-Йорка считается одним из самых бедных / Фото Archdaily

Шестьдесят процентов квартир будут постоянно доступны для жителей с низким, и средним уровнем дохода, а еще 100 квартир будут отведены для пожилых людей с низким уровнем дохода. Более того, половина доступных жилищ предназначена для местной общины в Квинсе.



Так будет выглядеть квартира-студия в доме / Фото Archdaily

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Дома, расположенные на набережной, будут иметь большие прозрачные окна, чтобы максимизировать доступ света внутрь. По словам разработчиков, даже угловые квартиры не станут "темными и маленькими" помещениями.