Как будет выглядеть самый большой жилой комплекс Нью-Йорка с бюджетным жильем фото проекту
Архитектурная студия ODA разрабатывает самый большой жилой комплекс в Нью-Йорке. Два новых здания предложат почти 2000 квартир для потенциальных инвесторов. Рядом с комплексом будет парк и внутренний дворик, а квартиры будут бюджетными по американским меркам. Более о новом жилой комплекс – читайте в материале.
Новые здания разместятся в начале Лонг-Айленда в районе Квинс, информирует Archdaily.
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Это первый проект такого размаха, который начнут строить после ослабления карантина в США.
Строительство стартует уже совсем скоро / Фото Archdaily
Рядом с новым комплексом находится школа, парк, детская площадка и другие объекты инфраструктуры.
Новый жилой комплекс раскинется на площади более 2000 квадратных метров. Эти два здания предложат сочетание студий, однокомнатных и двухкомнатных квартир.
Этот район Нью-Йорка считается одним из самых бедных / Фото Archdaily
Шестьдесят процентов квартир будут постоянно доступны для жителей с низким, и средним уровнем дохода, а еще 100 квартир будут отведены для пожилых людей с низким уровнем дохода. Более того, половина доступных жилищ предназначена для местной общины в Квинсе.
Так будет выглядеть квартира-студия в доме / Фото Archdaily
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Дома, расположенные на набережной, будут иметь большие прозрачные окна, чтобы максимизировать доступ света внутрь. По словам разработчиков, даже угловые квартиры не станут "темными и маленькими" помещениями.
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