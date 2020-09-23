Новый проект будет самым высоким жилым зданием и одним из самых высоких помещений во всей Новой Зеландии. Небоскреб на 178 метров является новаторским проектом для страны, ведь большинство населения Новой Зеландии живет в частных домах. Какие особенности у нового проекта – читайте в материале.

The Pacifica – именно так называется здание, которое будет построено в самом центре Окленда рядом с офисными зданиями, информирует Archdaily.

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Комплекс планируют завершить уже в следующем году и таким образом установить своеобразный ориентир для жизни в многоквартирных домах.



Рядом с новым проектом стоит историческое здание для города / Фото Archdaily

Небоскреб построят просто рядом с историческим зданием под названием "Дом Ахиллеса", но инфраструктура в будущих жителей нового дома будет самая выгодная во всем Окленде.





Фасад, по замыслу, символизирует единство / Фото Archdaily

Интересным также является фасад здания, который получил "кручений" узор с использованием стекла.



Главный козырь квартир – прекрасный вид на гавань / Фото Archdaily

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В общем новое здание предложит 273 новых квартир на верхних этажах, откуда хорошо видно гавань города. Нижнюю часть небоскреба отведут под офисы и коммерческие помещения. Один из этажей будет вмещать закрыты зимние сады.