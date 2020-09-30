Як виглядатиме найбільший житловий комплекс Нью-Йорка з бюджетним житлом: фото проєкту
Архітектурна студія ODA розробляє найбільший житловий комплекс у Нью-Йорку. Дві нові будівлі запропонують майже 2 тисячі квартир для потенційних інвесторів. Поруч з комплексом буде парк та внутрішній дворик, а квартири будуть бюджетними за американськими мірками. Більше про новий житловий комплекс – читайте в матеріалі.
Нові будівлі розмістяться на початку Лонг-Айленду у районі Квінз, інформує Archdaily.
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Це перший проєкт такого розмаху, який почнуть будувати після послаблення карантинних обмежень у США.
Будівництво стартує вже незабаром / Фото Archdaily
Поруч з новим комплексом розміщена школа, парк, дитячий майданчик та інші об'єкти інфраструктури.
Новий житловий комплекс розкинеться на площі понад 2 тисячі метрів квадратних. Ці дві будівлі запропонують поєднання студій, однокімнатних та двокімнатних квартир.
Цей район Нью-Йорка вважається одним з найбідніших / Фото Archdaily
Шістдесят відсотків квартир будуть постійно доступними для мешканців із низьким, середнім та середнім рівнем доходу, а ще 100 квартир будуть відведені для людей похилого віку з низьким рівнем доходу. Більше того половина від усіх помешкань призначена для місцевої громади в Квінсі.
Так виглядатиме квартира-студія в будинку / Фото Archdaily
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Будинки, які розміщені на набережній, матимуть великі прозорі вікна, щоб максимізувати доступ світла всередину. За словами розробників, навіть кутові квартири не стануть "темними та маленькими" помешканнями.
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