Архітектурна студія ODA розробляє найбільший житловий комплекс у Нью-Йорку. Дві нові будівлі запропонують майже 2 тисячі квартир для потенційних інвесторів. Поруч з комплексом буде парк та внутрішній дворик, а квартири будуть бюджетними за американськими мірками. Більше про новий житловий комплекс – читайте в матеріалі.

Нові будівлі розмістяться на початку Лонг-Айленду у районі Квінз, інформує Archdaily.

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Це перший проєкт такого розмаху, який почнуть будувати після послаблення карантинних обмежень у США.



Будівництво стартує вже незабаром / Фото Archdaily

Поруч з новим комплексом розміщена школа, парк, дитячий майданчик та інші об'єкти інфраструктури.

Новий житловий комплекс розкинеться на площі понад 2 тисячі метрів квадратних. Ці дві будівлі запропонують поєднання студій, однокімнатних та двокімнатних квартир.



Цей район Нью-Йорка вважається одним з найбідніших / Фото Archdaily

Шістдесят відсотків квартир будуть постійно доступними для мешканців із низьким, середнім та середнім рівнем доходу, а ще 100 квартир будуть відведені для людей похилого віку з низьким рівнем доходу. Більше того половина від усіх помешкань призначена для місцевої громади в Квінсі.



Так виглядатиме квартира-студія в будинку / Фото Archdaily

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Будинки, які розміщені на набережній, матимуть великі прозорі вікна, щоб максимізувати доступ світла всередину. За словами розробників, навіть кутові квартири не стануть "темними та маленькими" помешканнями.