Звезда фильмов "Однажды в... Голливуде" и "Мария – королева Шотландии" Марго Робби продала свой уютный дом за 1,2 миллиона долларов. О дивном, миниатюрном доме знаменитой красавицы – в материале.

Марго Робби приобрела свою недвижимость в 2017 году за 950 тысяч долларов. Этот уютный, милый домик имеет площадь всего 90 квадратных метров, передает New York Post.

Читайте также Шер продала свой дом фото колоссально дорогого екс-жилья звезды

Недавно в доме провели небольшую реконструкцию. Робби сама руководила ремонтом собственности, включая покраску, восстановление паркетного пола и значительное обновление кухни.

Скромный, но изысканный вид дома / Фото New York Post

Шикарное бунгало имеет две спальни и одну ванную комнату, окруженную деревьями. В доме преобладают белый и бледно-голубой цвет.

Задний двор бунгало / Фото New York Post

Открытые внутренняя и внешняя зоны здания соединены с центральным внутренним пространством для отдыха, что граничит с гостиной и спальней.

Приятное рабочее место / Фото New York Post

С многоярусной террасы на заднем дворе открывается великолепный вид на каньон.

Спокойная и удобная спальня / Фото New York Post

Дом знаменитой актрисы Марго Робби нетипично маленький для голливудской знаменитости, однако благодаря уютному дизайну, спокойной, выдержанной цветной гамме – уютный и приветливый. Бунгало – отличное место для влюбленной пары, которая хочет романтично провести время.