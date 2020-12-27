Бунгало Марго Робби: как жила голливудская знаменитость – фото
Звезда фильмов "Однажды в... Голливуде" и "Мария – королева Шотландии" Марго Робби продала свой уютный дом за 1,2 миллиона долларов. О дивном, миниатюрном доме знаменитой красавицы – в материале.
Марго Робби приобрела свою недвижимость в 2017 году за 950 тысяч долларов. Этот уютный, милый домик имеет площадь всего 90 квадратных метров, передает New York Post.
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Недавно в доме провели небольшую реконструкцию. Робби сама руководила ремонтом собственности, включая покраску, восстановление паркетного пола и значительное обновление кухни.
Скромный, но изысканный вид дома / Фото New York Post
Шикарное бунгало имеет две спальни и одну ванную комнату, окруженную деревьями. В доме преобладают белый и бледно-голубой цвет.
Задний двор бунгало / Фото New York Post
Открытые внутренняя и внешняя зоны здания соединены с центральным внутренним пространством для отдыха, что граничит с гостиной и спальней.
Приятное рабочее место / Фото New York Post
С многоярусной террасы на заднем дворе открывается великолепный вид на каньон.
Спокойная и удобная спальня / Фото New York Post
Дом знаменитой актрисы Марго Робби нетипично маленький для голливудской знаменитости, однако благодаря уютному дизайну, спокойной, выдержанной цветной гамме – уютный и приветливый. Бунгало – отличное место для влюбленной пары, которая хочет романтично провести время.
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