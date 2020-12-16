Шер продала свій будинок: фото колосально дорогого експомешкання зірки
Богиня попмузики Шер продала свій будинок у Маямі. Як жила зірка до недавнього часу – дивіться у матеріалі.
Співачка Шер продала свій будинок на Маямі-Біч. Новим власникам помешкання поп-зірки перейшло за 17 мільйонів доларів, повідомляє The New York Post.
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Шер виставила будинок на продаж у серпні минулого року, але ціна у 22 мільйони доларів відлякувала покупців.
Тераса для сієсти / Фото The NY Post
Дизайнери будинку мали хороший смак / Фото The NY Post
Триповерховий будинок в іспанському стилі розташований на ділянці площею 0,68 акрів. Вулиця огороджена та перебуває під постійною охороною.
Арки з колонами – витончене та завжди правильне рішення / Фото The NY Post
Будівля має 6 спалень, 6 ванних кімнат, кабінет, домашній кінотеатр, ігрову кімната для дітей, бар та тренажерний зал.
Так виглядає мрія / Фото The NY Post
Крім того, тут є басейн, спа-центр, приватний причал та вихід до океану. На території будинку також є багато фонтанів, які додають будинку витонченості та затишку.
Затишок із ноткою мистецтва / Фото The NY Post
Казка поміж пальм / Фото The NY Post
Будинок Шер – це місце, в якому передбачено все для якісного життя та безтурботного відпочинку. Сім'я з Маямі, яка стала новим власником помешкання, навряд чи пошкодує про свій вибір.
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