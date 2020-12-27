Зірка фільмів "Одного разу в… Голлівуді" та "Марія – королева Шотландії" Марго Роббі продала свій затишний будинок за 1,2 мільйона доларів. Про чудовий, мініатюрний дім знаменитої красуні – у матеріалі.

Марго Роббі придбала свою нерухомість у 2017 році за 950 тисяч доларів. Цей затишний, милий будиночок має площу лише 90 квадратних метрів, передає New York Post.

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Нещодавно у будинку провели невелику реконструкцію. Роббі сама керувала ремонтом власності, включаючи фарбування, відновлення паркетної підлоги та значне оновлення кухні.

Скромний, проте вишуканий вигляд будинку / Фото New York Post

Шикарне бунгало має дві спальні та одну ванну кімнату, оточену деревами. У будинку переважають білий та блідо-блакитний кольори.

Задній двір бунгало / Фото New York Post

Відкриті внутрішня та зовнішня зони будівлі з'єднані з центральним внутрішнім простором для відпочинку, що межує з вітальнею та спальнею.

Приємне робоче місце / Фото New York Post

З багатоярусної тераси на задньому дворі відкривається чудовий вид на каньйон.

Спокійна та зручна спальня / Фото New York Post

Будинок знаменитої акторки Марго Роббі нетипово маленький для голлівудської знаменитості, проте завдяки затишному дизайну, спокійній, витриманій кольорові гамі – затишний та привітний. Бунгало – чудове місце для закоханої пари, яка хоче романтично провести час.