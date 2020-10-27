Из всей церковной архитектуры православные храмы доминируют в нашем пространстве, они разнообразны и иногда очень странные. В Украине нет какой-то единой карты церквей. Также есть незавершенные архитектурные формы, например вагончики, которые никто не администрирует.

Иногда такие вагончики обрастают "кожей" и становятся полноценными церквями. А бывает наоборот – исчезают или перемещаются, пишет издание Хмарочос.

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По тому, как возникала церковь на Дарницкой площади Саша Курмаз следит не один год, ведь сам вырос в этом районе. Храм создан с вагончиков, и это, по словам фотографа, пример циничного дилетантской застройки.



Странное архитектурное решение в строительстве храма / Фото Небоскреб

Сначала поставили крест с иконой, через некоторое время появился контейнер с крестом. В течение нескольких лет этот контейнер жил своей непримечательной жизнью. Впоследствии стороны пристроили еще один контейнер,

– рассказывает фотограф.

Церковь-цистерна в Конотопе

По сути основой для храма стал промышленный вагон-цистерна, к которому сверху прицепили купол. В таких вагонах обычно перевозят топливо.



В конце концов, в цистерны и церкви мало общего / Фото Небоскреб

Крест и элеватор

Особое внимание исследователя также привлекли кресты на элеваторе в Днепре и кресты на главной водозаборной сооружении канала Днепр-Донбасс, это искусственный водоток, соединяющей крупнейшие реки Украины Днепр и Северский Донец. Кстати, в этих промышленных объектов, как говорят местные, один хозяин.



Инициировал строительство храма именно владелец элеватора / Фото Небоскреб

Видовая церковь на Оболони

Говоря о современной православной архитектуру невозможно не вспомнить о жилом доме на Оболони, на крыше которого возвышается купол.



Как оказалось, церковь можно построить и из квартиры / Фото Небоскреб

К сожалению, не удалось узнать ничего больше. Было бы интересно поговорить с владельцем, потому что это во всех смыслах уникальное явление. Человек поставил крест на крыше своего многоэтажного дома. Как это удалось сделать?