Церковь-сталинка и храм в цистерне: чем еще удивит дизайн православных религиозных зданий – фото
Из всей церковной архитектуры православные храмы доминируют в нашем пространстве, они разнообразны и иногда очень странные. В Украине нет какой-то единой карты церквей. Также есть незавершенные архитектурные формы, например вагончики, которые никто не администрирует.
Иногда такие вагончики обрастают "кожей" и становятся полноценными церквями. А бывает наоборот – исчезают или перемещаются, пишет издание Хмарочос.
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По тому, как возникала церковь на Дарницкой площади Саша Курмаз следит не один год, ведь сам вырос в этом районе. Храм создан с вагончиков, и это, по словам фотографа, пример циничного дилетантской застройки.
Странное архитектурное решение в строительстве храма / Фото Небоскреб
Сначала поставили крест с иконой, через некоторое время появился контейнер с крестом. В течение нескольких лет этот контейнер жил своей непримечательной жизнью. Впоследствии стороны пристроили еще один контейнер,
– рассказывает фотограф.
Церковь-цистерна в Конотопе
По сути основой для храма стал промышленный вагон-цистерна, к которому сверху прицепили купол. В таких вагонах обычно перевозят топливо.
В конце концов, в цистерны и церкви мало общего / Фото Небоскреб
Крест и элеватор
Особое внимание исследователя также привлекли кресты на элеваторе в Днепре и кресты на главной водозаборной сооружении канала Днепр-Донбасс, это искусственный водоток, соединяющей крупнейшие реки Украины Днепр и Северский Донец. Кстати, в этих промышленных объектов, как говорят местные, один хозяин.
Инициировал строительство храма именно владелец элеватора / Фото Небоскреб
Видовая церковь на Оболони
Говоря о современной православной архитектуру невозможно не вспомнить о жилом доме на Оболони, на крыше которого возвышается купол.
Как оказалось, церковь можно построить и из квартиры / Фото Небоскреб
К сожалению, не удалось узнать ничего больше. Было бы интересно поговорить с владельцем, потому что это во всех смыслах уникальное явление. Человек поставил крест на крыше своего многоэтажного дома. Как это удалось сделать?
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