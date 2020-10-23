Неподалеку проспекта Свободы, что в центре Львова, есть небольшая пешеходная улица имени Леся Курбаса. Очевидно, что вся архитектура в исторической части города прекрасная, но особое место занимает здание, внешне напоминающее Майолика Хауз (Majolikahaus) – известный дом в Вене. Более о сходстве между этими архитектурными шедеврами – читайте в материале.

Львовскую каменныцу можно найти по адресу: улица Леся Курбаса, 5, сообщает Дом 24.

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Это здание называют Majolikahaus из-за сходства с этим шедевром венской сецессии, автором которого является основатель стиля Отто Вагнер.



Так выглядит венская каменныца / Фото Фотографії Старого Львова

Этот стиль предусматривал плоский фасад дома, который был новинкой того времени. Декор состоит из глазированных изразцов и цветочного орнамента.



Львовская здание, наследует известное венское / Фото Фотографії Старого Львова

Несмотря на архитектурное сходство принципиальной разницей между декором фасадов является цвет и орнамент отделки. Ведь динамика узора соответствует форме оконных проемов, а среди цветов можно встретить голубую королевскую лилию.



Также в доме сохранили исторические ворота и балконные элементы / Фото Фотографии Старого Львова

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Помещения, за исключением первого этажа, было жилым домом, который построили в 1907 году.