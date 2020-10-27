З усієї церковної архітектури православні храми домінують у нашому просторі, вони різноманітніші та іноді дуже дивні. В Україні немає якоїсь єдиної мапи церков. Також є незавершені архітектурні форми, як-от вагончики, які ніхто не адмініструє.

Іноді такі вагончики обростають "шкірою" і стають повноцінними церквами. А буває навпаки – зникають чи переміщуються, пише видання Хмарочос.

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За тим, як поставала церква на Дарницькій площі Саша Курмаз слідкує не один рік, адже сам виріс у цьому районі. Храм створений із вагончиків, і це, за словами фотографа, приклад цинічної дилетантської забудови.



Дивне архітектурне рішення у будівництві храму / Фото Хмарочос

Спочатку поставили хрест з іконою, через деякий час з'явився контейнер з хрестом. Упродовж кількох років цей контейнер жив своїм непримітним життям. Згодом збоку добудували ще один контейнер,

– розповідає фотограф.

Церква-цистерна в Конотопі

По суті основою для храму став промисловий вагон-цистерна, до якого зверху причепили купол. У таких вагонах зазвичай перевозять пальне.



Зрештою, у цистерни та церкви мало спільного / Фото Хмарочос

Хрест та елеватор

Особливу увагу дослідника також привернули хрести на елеваторі в Дніпрі і хрести на головній водозабірній споруді каналу Дніпро-Донбас, це штучний водотік, що сполучає найбільші річки України Дніпро і Сіверський Донець. До речі, в цих промислових об'єктів, як кажуть місцеві, один господар.



Зініціював будівництво храму саме власник елеватору / Фото Хмарочос

Видова церква на Оболоні

Говорячи про сучасну православну архітектуру неможливо не згадати про житловий будинок на Оболоні, на даху якого височіє купол.



Як виявилось, церкву можна побудувати і з квартири / Фото Хмарочос

На жаль, не вдалося дізнатись нічого більше. Було б цікаво поговорити з власником, бо це в усіх сенсах унікальне явище. Людина поставила хрест на даху свого багатоповерхового будинку. Як це вдалося зробити?