Все работы по реновации происходят комплексно: как утепление фасада, так и достройка балконных конструкций. Как и другие восточноевропейские страны советского блока, Чехия получила в наследство целые районы панельных многоквартирных домов.

Окраине Праги и других городов Чехии массово застраивались панельками – panelak – в период 1950-1980 годов. Их основа цель была обеспечить большим количеством дешевого жилья населения страны, быстро урбанизувалася. О том, как менялось их восприятие и какова их дальнейшая судьба, пишет Bloomberg CityLab.

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Подход и стиль был прежде всего внедрен Советским Союзом, и в конце концов чешские панельки не отличаться существенно от многоквартирного модернистского жилья, в это же время массово строили в Швеции, Франции, Западной Германии, Великобритании и тому подобное.



Обновленные "панельки" выглядят очень привлекательно / Фото Небоскреб

Панельные многоэтажки имели как сильные, так и слабые стороны. Среди последних – малая площадь и плохая звукоизоляция. И одновременно для многих чехов, которые получали жилье в панелях, новые квартиры были существенным улучшением условий.



Старые дома выглядят более выигрышно / Фото Небоскреб

К тому многие жили в домах без канализации, водопровода, таких, что отапливались углем, и которым нередко не хватало света. Новое же жилье могло похвастаться балконами, центральным отоплением, водоснабжением и водоотведением, а также хорошей инсоляцией.



Фрески на стінах залишають у первозданному варіанти / Фото Хмарочос

После Бархатной революции 1989 года президент Вацлав Гавел, сам сын строителя, назвал панельки "клетками для кроликов", которые достойны только того, чтобы их снесли. Но случилось наоборот.

Владельцы начали приватизировать квартиры в панельных домах, и в условиях рыночной экономики их стоимость резко возросла. Экономист и социолог Чешской академии наук Мартин Люкс утверждает, что панельки подорожали значительно больше, чем кирпичные дома.



Квартиры в "панельках" значительно подорожали в последние годы / Фото Небоскреб

Несмотря на то, что квартиры оказались в частной собственности, за реновацию взялось государство. Расходы по программам реновации разделяют владельцы и государство, с привлечением грантов Евросоюза.