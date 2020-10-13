Всі роботи з реновації відбуваються комплексно: як утеплення фасаду, так і добудова балконних конструкцій. Як й інші східноєвропейські країни радянського блоку, Чехія отримала у спадок цілі райони панельних багатоквартирних будинків.

Околиці Праги та інших міст Чехії масово забудовувалися панельками – panelak – у період 1950-1980 років. Їхня основа мета була забезпечити великою кількістю дешевого житла населення країни, яка швидко урбанізувалася. Про те, як змінювалося їх сприйняття та яка їхня подальша доля, пише Bloomberg CityLab.

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Підхід та стиль був передусім впроваджений Радянським Союзом, та зрештою чеські панельки не відрізнятися суттєво від багатоквартирного модерністського житла, яке в цей самий час масово будували у Швеції, Франції, Західній Німеччині, Великій Британії тощо.



Оновлені "панельки" виглядають дуже привабливо / Фото Хмарочос

Панельні багатоповерхівки мали як сильні, так і слабкі сторони. Серед останніх – мала площа та погана звукоізоляція. Та водночас для багатьох чехів, які отримували житло у панельках, нові квартири були суттєвим покращенням умов.



Старі будинки виглядають більш виграшно / Фото Хмарочос

До того багато хто жив у будинках без каналізації, водопроводу, таких, що опалювалися вугіллям, і яким нерідко бракувало світла. Нове ж житло могло похвалитися балконами, центральним опаленням, водопостачанням і водовідведенням, а також гарною інсоляцією.



Фрески на стінах залишають у первозданному варіанти / Фото Хмарочос

Після Оксамитової революції 1989 року президент Вацлав Гавел, сам син будівельника, назвав панельки "клітками для кроликів", які гідні лише того, щоб їх знесли. Та сталося навпаки.

Власники почали приватизовувати квартири у панельних будинках, і в умовах ринкової економіки їхня вартість стрімко зросла. Економіст і соціолог Чеської академії наук Мартін Люкс стверджує, що панельки здорожчали значно більше, ніж цегляні будинки.



Квартири у "панельках" значно здорожчали у останні роки / Фото Хмарочос

Попри те, що квартири опинилися у приватній власності, за реновацію взялася держава. Витрати за програмами реновації поділяють власники та держава, з залученням ґрантів Євросоюзу.