Сферический ресторан создавали на территории завода в Лейпциге, Германия. Впервые к архитектору обратился владелец фабрики в 2011 году, а после смерти Нимейера в 2012 году его эскизы воплотили в проектные документы.

Расположена в промышленном комплексе в районе Плагвиц, что в Лейпциге, пристройка расположена в верхнем углу завода 19-го века, использовала компания Kirow, трамвайная компания и производитель кранов, об этом пишет издание Archdaily.

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Белая бетонная и застекленная сфера диаметром в 12 метров, состоит из верхней и нижней полушария, где расположены ресторан и бар.



Архитекторы не решались на этот проект более 5 лет / Фото Archdaily

Фасадный решетчатый фасад включает "144 треугольные стеклянные модули различного размера, которые мгновенно темнеют и светлеют благодаря технологии жидкого хрусталя. В нейтральном сером цвете во всем спектре тонировка если смотреть изнутри - стекло сохраняет естественный свет.

Ресторан будто в форме футбольного мяча / Фото Archdaily

Сочетание искусства с технологиями, сфера устанавливает новые стандарты в архитектуре для нашего все более оцифрованного мира. Это пространство касается благосостояния, устойчивости и контроля энергетического следа здания.