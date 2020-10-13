Ресторан в условиях промышленной зоны: как в Германии переоборудовали трамвайный завод – фото
Сферический ресторан создавали на территории завода в Лейпциге, Германия. Впервые к архитектору обратился владелец фабрики в 2011 году, а после смерти Нимейера в 2012 году его эскизы воплотили в проектные документы.
Расположена в промышленном комплексе в районе Плагвиц, что в Лейпциге, пристройка расположена в верхнем углу завода 19-го века, использовала компания Kirow, трамвайная компания и производитель кранов, об этом пишет издание Archdaily.
Читайте также: Скошенные балконы: в Дании старую заводскую здание превратили в стильный дом - фото
Белая бетонная и застекленная сфера диаметром в 12 метров, состоит из верхней и нижней полушария, где расположены ресторан и бар.
Архитекторы не решались на этот проект более 5 лет / Фото Archdaily
Фасадный решетчатый фасад включает "144 треугольные стеклянные модули различного размера, которые мгновенно темнеют и светлеют благодаря технологии жидкого хрусталя. В нейтральном сером цвете во всем спектре тонировка если смотреть изнутри - стекло сохраняет естественный свет.
Ресторан будто в форме футбольного мяча / Фото Archdaily
Сочетание искусства с технологиями, сфера устанавливает новые стандарты в архитектуре для нашего все более оцифрованного мира. Это пространство касается благосостояния, устойчивости и контроля энергетического следа здания.
-
Ресторан в условиях промышленной зоны: как в Германии переоборудовали трамвайный завод – фотосегодня , 11:05
-
Архитектура в японском стиле: в США продается дом известного джазового музыканта – фото7 октября , 15:31
-
В форме треугольника: в Аргентине начали строительство большого офисного небоскреба – фото6 октября , 22:46