2020 – год перемен и трансформации. Как он повлиял на архитектуру Великобритании и какие здания войдут в его историю – читайте в материале.

В 2020 году в Великобритании открылось мало грандиозных небоскребов. Фокус сместился на необычные дома и жилые комплексы, передает Dezeen.

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Лондон, Kingston University

Новый учебный корпус создан для Kingston University, который расположен в Лондоне. Создан в виде взаимосвязанных открытых пространств, огражденных фасадом колоннад, которые предлагают прохожим заглянуть внутрь. В проекте пытались создать прочную связь между студентами и местными жителями.

Открытая архитектура кампуса / Фото Dezeen

Нортгемптоншир

Построенный на руинах пергаментного завода 17 века и сарая для скота. Теперь это жилой дом в викторианском стиле для пары пенсионеров. Остатки руины, построенной в 1600-х годах, сохранили – сейчас они старой частью дома.

Дом посреди древней руины / Фото Dezeen

95 Peckham Road, Лондон

Проект архитектора Питера Барбера возведен еще в 2019, однако все отделочные и внутренние работы удалось завершить только в 2020. По замыслу это сочетание многоуровневых домов в одной конструкции. Дом включает в себя мезонеты (многоуровневые квартиры) и апартаменты.

Качественное и доступное жилье в Лондоне / Фото Dezeen

New Cross, Лондон

Дом получил название "Coach House". Это стройное трехэтажное здание, построенное в Г-образной форме с жилой зоной и с видом на сад. С переднего фасада выступают три горизонтальные полосы, покрытые микроцементом.

Кирпичный дом в викторианском стиле / Фото Dezeen

Заповедник Cambridgeshire

Соломенная хижина в природном заповеднике Cambridgeshire спроектирована так, чтобы выглядеть как стог сена, которые когда-то были найдены по всей территории этой части Англии.

Форма конструкции – традиционный сеновал / Фото Dezeen

Несмотря на сложный год Великобритания сказала свое слово в архитектуре, а эти удивительные проекты навсегда войдут в ее историю.