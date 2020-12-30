Чем поражала Великобритания в 2020 году: фото лучших архитектурных проектов
2020 – год перемен и трансформации. Как он повлиял на архитектуру Великобритании и какие здания войдут в его историю – читайте в материале.
В 2020 году в Великобритании открылось мало грандиозных небоскребов. Фокус сместился на необычные дома и жилые комплексы, передает Dezeen.
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Лондон, Kingston University
Новый учебный корпус создан для Kingston University, который расположен в Лондоне. Создан в виде взаимосвязанных открытых пространств, огражденных фасадом колоннад, которые предлагают прохожим заглянуть внутрь. В проекте пытались создать прочную связь между студентами и местными жителями.
Открытая архитектура кампуса / Фото Dezeen
Нортгемптоншир
Построенный на руинах пергаментного завода 17 века и сарая для скота. Теперь это жилой дом в викторианском стиле для пары пенсионеров. Остатки руины, построенной в 1600-х годах, сохранили – сейчас они старой частью дома.
Дом посреди древней руины / Фото Dezeen
95 Peckham Road, Лондон
Проект архитектора Питера Барбера возведен еще в 2019, однако все отделочные и внутренние работы удалось завершить только в 2020. По замыслу это сочетание многоуровневых домов в одной конструкции. Дом включает в себя мезонеты (многоуровневые квартиры) и апартаменты.
Качественное и доступное жилье в Лондоне / Фото Dezeen
New Cross, Лондон
Дом получил название "Coach House". Это стройное трехэтажное здание, построенное в Г-образной форме с жилой зоной и с видом на сад. С переднего фасада выступают три горизонтальные полосы, покрытые микроцементом.
Кирпичный дом в викторианском стиле / Фото Dezeen
Заповедник Cambridgeshire
Соломенная хижина в природном заповеднике Cambridgeshire спроектирована так, чтобы выглядеть как стог сена, которые когда-то были найдены по всей территории этой части Англии.
Форма конструкции – традиционный сеновал / Фото Dezeen
Несмотря на сложный год Великобритания сказала свое слово в архитектуре, а эти удивительные проекты навсегда войдут в ее историю.
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