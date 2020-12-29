Сполучені Штати Америки є колискою хмарочосів, адже першу висотну будівлю побудували саме тут. Якими архітектурними новинками вразив нелегкий 2020 рік – читайте у матеріалі.

The Tower Info опублікував список найвищих будівель США, які вже відчинили свої двері у 2020 або планують це зробити найближчим часом.

Читайте також Висота та унікальність: найбільш приголомшливі житлові комплекси Піднебесної

Житлові комплекси класифікуються від найвищого до найнижчого за стандартною або архітектурною висотою, що означає, що висота шпиля також була врахована, але без антени.

Central Park Tower

Висота: 472 м

472 м Кількість поверхів: 95

95 Місто: Нью-Йорк ​

​Житлова вежа завершена у листопаді 2020 року і стала найвищою будівлею в Америці, а дах цього хмарочоса вищий, ніж у будь-якої іншої будівлі в Західній півкулі. Вежа в основному служить житловим будинком, а нижні 5 поверхів будуть займати торгові площі.

Адреса: 57th Street in Midtown Manhattan / Фото The Tower Info

One Vanderbilt

Висота: 427 м

427 м Кількість поверхів: 67

67 Місто: Нью-Йорк

​Хмарочос площею більше ніж 150 тисяч квадратних метрів. Верхні поверхи призначені як офісні приміщення преміум класу. Кожен поверх має стелю висотою від 4,5 метрів. Також тут передбачена обідня зона світового класу. Один із верхніх поверхів містить оглядовий майданчик, який називається Summit, і він буде одним із найвищих у місті.

Розташування: 42nd Street and Vanderbilt Avenue / Фото The Tower Info

St. Regis Chicago

Висота: 365 м

365 м Кількість поверхів: 101

101 Місто: Чикаго

​Конструкція складається з трьох взаємопов'язаних вежрізної висоти, які називаються "стеблами". Це найвищий комплекс у світі, спроєктований жінкою. Творець цієї будівлі – Жанна Ган та її архітектурна фірма Studio Gang Architects. Будівництво хмарочоса коштувало майже 1 мільярд доларів.

Локація: 363 East Wacker Drive / Фото The Tower Info

30 Hudson Yards

Висота: 395 м

395 м Кількість поверхів: 101

101 Місто: Нью-Йорк

​Надвисокий хмарочос, що розташувався на Манхеттені, має трикутний оглядовий майданчик, що виступає з101-го поверху. У фоє будівлі будуть розміщені роботи іспанського художника Жауме Пленса, що складаються з 11 сфер з нержавіючої сталі, призначені для представлення глобальної єдності та культурного різноманіття.

Розташування: 500 West 33rd Street / Фото The Tower Info

2020 рік приніс світу абсолютно неочікувані сюрпризи та небачені досі протистояння, проте суспільство попри всі негаразди навчилося реагувати на проблеми та виклики. Найкращий доказ – ці прекрасні будівлі, які вдалося завершити попри всі труднощі.