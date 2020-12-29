Дивовижні хмарочоси: фото найвищих будівель США у 2020 році
Сполучені Штати Америки є колискою хмарочосів, адже першу висотну будівлю побудували саме тут. Якими архітектурними новинками вразив нелегкий 2020 рік – читайте у матеріалі.
The Tower Info опублікував список найвищих будівель США, які вже відчинили свої двері у 2020 або планують це зробити найближчим часом.
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Житлові комплекси класифікуються від найвищого до найнижчого за стандартною або архітектурною висотою, що означає, що висота шпиля також була врахована, але без антени.
Central Park Tower
- Висота: 472 м
- Кількість поверхів: 95
- Місто: Нью-Йорк
Житлова вежа завершена у листопаді 2020 року і стала найвищою будівлею в Америці, а дах цього хмарочоса вищий, ніж у будь-якої іншої будівлі в Західній півкулі. Вежа в основному служить житловим будинком, а нижні 5 поверхів будуть займати торгові площі.
Адреса: 57th Street in Midtown Manhattan / Фото The Tower Info
One Vanderbilt
- Висота: 427 м
- Кількість поверхів: 67
- Місто: Нью-Йорк
Хмарочос площею більше ніж 150 тисяч квадратних метрів. Верхні поверхи призначені як офісні приміщення преміум класу. Кожен поверх має стелю висотою від 4,5 метрів. Також тут передбачена обідня зона світового класу. Один із верхніх поверхів містить оглядовий майданчик, який називається Summit, і він буде одним із найвищих у місті.
Розташування: 42nd Street and Vanderbilt Avenue / Фото The Tower Info
St. Regis Chicago
- Висота: 365 м
- Кількість поверхів: 101
- Місто: Чикаго
Конструкція складається з трьох взаємопов'язаних вежрізної висоти, які називаються "стеблами". Це найвищий комплекс у світі, спроєктований жінкою. Творець цієї будівлі – Жанна Ган та її архітектурна фірма Studio Gang Architects. Будівництво хмарочоса коштувало майже 1 мільярд доларів.
Локація: 363 East Wacker Drive / Фото The Tower Info
30 Hudson Yards
- Висота: 395 м
- Кількість поверхів: 101
- Місто: Нью-Йорк
Надвисокий хмарочос, що розташувався на Манхеттені, має трикутний оглядовий майданчик, що виступає з101-го поверху. У фоє будівлі будуть розміщені роботи іспанського художника Жауме Пленса, що складаються з 11 сфер з нержавіючої сталі, призначені для представлення глобальної єдності та культурного різноманіття.
Розташування: 500 West 33rd Street / Фото The Tower Info
2020 рік приніс світу абсолютно неочікувані сюрпризи та небачені досі протистояння, проте суспільство попри всі негаразди навчилося реагувати на проблеми та виклики. Найкращий доказ – ці прекрасні будівлі, які вдалося завершити попри всі труднощі.
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