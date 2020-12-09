Чорна вілла серед парку: яким може бути сімейний будинок – фото
Сімейний затишок поруч із раєм для прогулянок, витриманий строгий стиль у чорних тонах та маскування під ландшафт – все це про один дім. Як гармонійно поєднати так багато концепцій – читайте у матеріалі.
Вілла розташована в одному із найбільших парків США – Harriman State Park. Це місце відоме більше ніж 30 озерами, струмками, кемпінгами та прекрасними пейзажами. Основний фокус цього будинку – чорний колір. Саме тому проєкт отримав назву "Чорна вілла", зазначає Amazing Architecture.
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У будинку надзвичайний дизайн: від приголомшливих інтер’єрів кімнат до феєрично сміливого екстер’єру.
Віллу переповнюють найсміливіші архітектурні конструкції / Фото Amazing Architecture
Архітектор Реза Мохташамі зумів втілити свої екстравагантні задуми на 400 квадратних метрах.
Цей проєкт може стати однією з перлин архітектури / Фото Amazing Architecture
У цьому будинку не тільки незвичний фасад, а також чудовий дизайн інтер'єру. Наприклад, відкрита зона вітальні з високим мансардним вікном, що займає більшу частину стелі.
Що може бути краще за скляну стелю у дощовий день / Фото Amazing Architecture
Житлова площа витримана у відкритій концепції з великою кількістю природного освітлення.
Басейн посеред дерев та спокою / Фото Amazing Architecture
Резиденція спроєктована посеред парку, має безліч деталей, які роблять її ультрасучасною та просто розкішною.
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